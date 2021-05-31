Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Демократия в США и во всем мире находится в опасности, заявил 31 мая американский президент Джозеф Байден, выступая с речью в День поминовения.

Президент США выступил на Арлингтонском национальном кладбище.

По его словам, в мире сейчас идёт борьба между «демократией» и «авторитаризмом».

Байден рассказал слушателям, что Вооруженные силы США «вели битву» за демократию «на полях сражений по всему миру», напомнив про войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

«Эта задача лежит и на каждом из нас, каждый день. Сама демократия находится в опасности, как здесь, у нас дома, так и по всему миру», — заявил Байден.

При этом он не стал объяснять, что имеет в виду под словом «демократия».

Справка ИА REGNUM: День поминовения отмечается в США с 30 мая 1868 года. На сегодняшний день последний понедельник мая в США является официальным днем памяти павших во всех вооруженных конфликтах с участием США.

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