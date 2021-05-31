Москва, , 18:54 — REGNUM Министерство сельского хозяйства увеличивает квоту на ввоз в России томатов из Турции на 20% — до 300 тысяч тонн. Соответствующийприказ ведомства размещён 31 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что новые правила вступят в силу через десять дней со дня опубликования приказа.

С предложением об увеличении квоты Минсельхоз выступил в апреле текущего года. На тот момент, согласно данным Федеральной таможенной службы, общий объём ввоза свежих и охлаждённых томатов из Турции составлял 234 372 тонны при разрешённом объёме в 250 тысяч тонн.

Напомним, Россия в январе 2016 года ввела эмбарго на поставки из Турции ряда товаров, включая помидоры, в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. С началом снятия ограничений в ноябре 2017 года была введена квота, предусматривавшая ввоз из Турции до 50 тысяч тонн томатов, которая затем постепенно увеличивалась.