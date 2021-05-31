Москва, , 18:50 — REGNUM 32-летний российский фланговый защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк летом покинет команду. Соглашение футболиста с клубом РПЛ рассчитано до 30 июня 2021. Как сообщает sport24, московский клуб на данный момент не предлагал Паршивлюку новый контракт.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Сергей Паршивлюк принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. В среднем за матч россиянин совершал 1,6 отбора и 2 перехвата. Портал WhoScored оценил игру футболиста на 6,56 балла.

Сергей Паршивлюк перешел в московское «Динамо» 24 июня 2019 года из «Ростова» на правах свободного агента. За свою профессиональную карьеру россиянин также выступал за «Анжи» и «Спартак».