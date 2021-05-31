Киев, , 18:48 — REGNUM В украинском городе Николаев (областной центр на юге страны) местная прокуратура обратилась в суд с просьбой отменить региональный статус русского языка.

Об этом 31 мая сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Чиновник напомнил, что ранее депутаты городского совета Николаева не смогли отменить принятое еще в 2012 году решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Кремень пожаловался, что депутаты в Николаеве «неоднократно игнорировали вопрос», хотя по законодательству должны были отменить региональный статус русского языка в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона о языке.

Уполномоченный выразил надежду, что суд наконец-то отменит это «позорное антиконституционное решение».

ИА REGNUM напоминает, что на сессии горсовета Николаева 20 марта за отмену русского языка как регионального проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых для принятия положительного решения. 25 мая в Харькове местный суд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка, но горсовет пообещал обжаловать это решение.