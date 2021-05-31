Москва, , 18:46 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистских преступников во время акции «Бессмертный полк» в мае 2021 года. Среди фигурантов — жители нескольких регионов России, а также граждане Украины

Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, фигурантами стали жители нескольких регионов России, а также граждане Украины.

«Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», — сказала она.

В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. «По данным следствия, в мае 2021 года они разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова», — сказала Светлана Петренко.

Кроме того, по ее словам, проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева, который пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией. В ходе обысков у фигурантов дел изъяли компьютеры и средства связи.

В СК подчеркнули, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом.

«Очень жаль, что после прошлого, года, когда попытки интернет — хулиганов разместить фотографии нацистских преступников и их пособников в рядах «Бессмертного полка — онлайн» получили очень широкое общественное осуждение, и состоялось возбуждение уголовных дел, нашлись люди, которые вновь пошли по пути провокаций и предательства. Поскольку всем все уже понятно по прошлому году, мы можем уверенно говорить, что это не ошибка, не случайность, а именно злонамеренные действия. Очень хорошо, с одной стороны, что волонтеры — модераторы поставили преграду этим действиям, а с другой — что Следственный комитет твердо выдерживает линию по наказанию», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, ответственный секретарь «Поискового движения России», член центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

«Именно по результатам событий прошлого года Государственная дума приняла решение об ужесточении наказания за подобного рода деяния, и мы, общественники, его поддержали. И сейчас приходится утверждать, что это было сделано не зря. Хотя 25 лет я, например, не могла себе даже представить, что в нашей стране придется пойти на такое ужесточение наказания за подобные поступки. Совершенные действия должны быть оценены соответствующим образом, и виновные должны быть наказаны. И мы, как общественники, будем по прежнему осуждать таких людей, и на их негативном примере постараемся всем рассказать, что эти люди — не граждане нашего государства, они не знают истории, они не уважают истории и стариков, многие из которых уже ушли из жизни, и сами за себя постоять не могут», — подчеркнула член ОП РФ.

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