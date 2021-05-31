Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город готовит большую экспозицию инвестиционных проектов на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2−5 июня 2021 года. Об этом глава региона сказал в эфире «Радио России» 31 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

«Хотим показать наши возможности как экологичного мегаполиса, работающего над сокращением углеродных выбросов», — заявил Беглов.

Он отметил, что Петербург на ПМЭФ-2021 готовится заключить целый ряд контрактов и рамочных соглашений.

«Интерес к Петербургу со стороны деловых кругов сегодня растёт. Бизнес видит, что в город идут масштабные федеральные инвестиции и не хочет отставать», — сказал Беглов, добавив, что из-за большого количества планов часть событий и встреч даже пришлось вынести за рамки ПМЭФ.

Губернатор напомнил, что с Газпромом на днях согласован поэтапный перевод на газомоторное топливо общественного транспорта и коммунальной техники Северной столицы. В Петербурге будет построено 25 газовых автозаправок.

Также расширяется партнерство Петербурга с РЖД, реконструируются объекты железнодорожной инфраструктуры. На ПМЭФ с компанией будет подписано соглашение о совместном развитии квантовых технологий в линиях коммуникаций.

С группой ВТБ Смольный продолжает работу по развитию метрополитена и проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

«Одним из ключевых соглашений города на форуме станет договоренность о частном финансировании (строительства) Витебской развязки — первой очереди проекта. До 2024 года инвесторы вложат в ее строительство 10 млрд рублей», — уточнил Беглов.