Анна Алябьева, 31 мая 2021, 18:59 — REGNUM Несмотря на то, что в Министерстве внутренних дел РФ опровергли информацию о проработке вопроса о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за пьяную езду, новосибирцы активно продолжают обсуждать это предложение.
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Дискуссия на эту тему сегодня, 31 мая, развернулась на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Отличная новость! Но нужно ещё и авто конфисковать за пьянку, неважно, на кого оно оформлено, пожизненное лишение в/у, больше экипажей на дорогах. И тогда победим алкашиков за рулем!» — считает Сергей Б.
«Да они изобретут — и трезвый не заведёт», — отмечает Александр А.
«Вижу в этом дополнительную коррупционную составляющую», — пишет Евгений Т.
«На самом деле все проще… Поймал пьяным — конфискация машины + лишение прав на три года. Поймали пьяным и были пассажиры в салоне = отягчающее — конфискация машины + лишение прав на пять лет. Поймали пьяным и в салоне был ребенок = отягчающее — конфискация машины, лишение прав на семь лет + годик общего режима с возможностью замены на исправительные работы. И в единую базу данных, доступную для работодателей, чтобы понимали, кто пришел устраиваться на работу. Это подействует…» — предлагает свой вариант Артём А.
«Водителя будут распознавать по отпечатку губ?» — иронизирует Александр П.
«Обойти алкозамок дело минуты. Сел в тачку, попросил любого прохожего дунуть — и вуаля», — предполагает Илья Е.
«Всё, конечно, здорово, но… Обманут наши русские эту систему», — подчёркивает Василий Е.
Напомним, что ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Министерство промышленности и торговли России обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении алкозамков автомобилей водителей, которые ранее были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
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Позже официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила, что МВД РФ не планирует оснащать автомобили специальными алкозамками.