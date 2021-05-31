Таллин, , 18:41 — REGNUM Жительница Таллина была уволена с формулировкой «утрата доверия» после ряда публикаций на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом сообщило эстонское издание Postimees, отметив, что женщина публиковала там критические материалы про ковид-ограничения.

Увольнение состоялось, несмотря на то, что таллинка отработала на прежнем месте пять лет без единого нарекания со стороны работодателя.

Она сообщила, что к ней не подошла представительница фирмы и не положила на стол две бумаги: «Мне было предъявлено заявление о переводе меня на другой объект работы и заявление об увольнении по причине утраты доверия. Затем последовала угроза, что, если я не подпишу первое заявление, я должна подписать второе, и меня увольняют».

При этом в предложенном ей заявлении об увольнении не было ссылки на пункт трудового договора, который бы она нарушила, и ясной причины ее увольнения. Однако в электронном письме от Налогово-таможенного департамента ей было сообщено, что ее уволили за якобы кражу и обман.

Ранее стало известно, что известная виолончелистка Сильвия Ильвес (одна из участниц группы Urban symphony, выступавшей от Эстонии на «Евровидении» в Москве 2009 года, — ИА REGNUM) уволена из Эстонского национального симфонического оркестра после активного участия в таллинских массовых митингах протеста против ограничений COVID-19.