Белград, , 18:40 — REGNUM Сербия должна ускорить реформы в области борьбы с коррупцией, организованной преступностью, свободы СМИ и уголовного преследования военных преступников. Об этом говорится в шестимесячном отчете Европейской комиссии о развитии правового государства в Сербии, с чьим содержанием ознакомился сербский телеканал РТС.

Страны-члены Евросоюза учтут содержание этого отчета, когда в июне будут принимать решение о том, можно ли открыть новые главы переговоров о присоединении Сербии к ЕС в соответствии с недавно принятой новой методологией расширения сообщества.

«Нужно время для того, чтобы оценить, поспособствует ли ряд инициатив, предложенных новым сербским правительством, привести к ощутимому улучшению правового государства. Такие улучшения потребуют интенсивных усилий и реформ со стороны сербских властей», — цитирует телеканал РТС содержание отчета Европейской комиссии.

Напомним, что ранее в парламенте Сербии была инициирована процедура внесения изменений в конституцию страны. Предложенные дополнения касаются функционирования судебной системы Сербии. Власти страны также ранее объявили «войну организованному криминалу и коррупции» и начали расследовать ряд громких преступлений с участием криминальной группировки Велько Беливука. Беливук подозревается в совершении ряда тяжких преступлении — похищений, убийств, наркоторговли.