* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Идлиб, Сирия, , 18:34 — REGNUM Эмиссар одной из разведслужб Британии провел в сирийском Идлибе встречу с главарями «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 31 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах.

По утверждению источника, на встрече обсуждались варианты исключения «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списков террористических организаций.

Кроме того, британская разведка и главари джихадистов обсуждали вопросы взаимодействия террористов и стран Запада.

Напомним, скандально известная группа «Белые каски», плотно взаимодействующая с террористами на территории Сирии, осуществляла свою деятельность под руководством «бывшего» сотрудника британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье.

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