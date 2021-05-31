Киев, , 18:36 — REGNUM Апелляционный суд Одессы изменил приговор радикалу Сергея Стерненко с семи лет лишения свободы на один год условно по делу о похищении депутата местного райсовета в 2014 году.

Соответствующий вердикт суд огласил сегодня, 31 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд признал Стерненко виновным по двум статьям из инкриминируемых ему трех, но при этом существенно облегчил обвинения. Радикала приговорили к трём годам лишения свободы вместо семи, однако потом вообще освободили от заключения с испытательным сроком в один год, с возложением «специальных обязанностей».

Коллегия судей признала предоставленные показания потерпевшего противоречивыми, а доказательства стороны обвинения — ненадлежащими, из-за чего и случился столь радикальный пересмотр приговора.

ИА REGNUMнапоминает, что в феврале этого года Приморский районный суд Одессы назначил радикалу и его подельнику наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2014 году депутата, участника антимайдана Сергея Щербича. С февраля соратники Стерненко провели несколько масштабных акций протеста у здания офиса президента Украины. В частности, на акции 20 марта у здания были выбиты стекла, также офис Владимира Зеленского расписали оскорбительными надписями.