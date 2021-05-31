Будапешт, , 18:31 — REGNUM 31 мая в Будапеште на стадионе «Йожеф Божик» состоится матч ¼ финала Чемпионата Европы 2021 между национальным сборными Нидерландов U21 и Франции U21. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты главного судьи — Альберто Тегони и Даниэль Биндони.

Стартовые составы команд:

Нидерланды U21: Бейлоу, Тезе, Шуурс, Ботман, Маласия, Кадиоглу, Харруи, де Вит, Клюйверт, Боаду, Стенгс.

Франция U21: Мелье, Упамекано, Конате, Дагба, Мауасса, Ауар, Тчуамени, Сумаре, Иконе, Диаби, Эдуар.