Брюссель, , 18:25 — REGNUM Вопрос выслеживания шпионами АНБ ряда европейских политиков с привлечением Дании на переговорах НАТО, которые состоятся завтра, 1 июня, обсуждаться не будет, сообщил 31 мая журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отметив, что он ознакомлен с публикациями на тему шпионского скандала, Столтенберг отметил, что НАТО не участвует в обсуждении этого вопроса, при том, что отдельные страны это могут делать и делают. Пусть руководство стран, оказавшихся причастными к этому конфликту, разбираются за столом переговоров, но вне НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что АНБ, используя Данию, вело слежку за такими политиками как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер, возглавлявший германский МИД. Слежка, если верить публикациям, велась в период с 2012 по 2014 гг.

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