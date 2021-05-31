Киев, , 18:24 — REGNUM Литва объявила персоной нон-грата украинского политического деятеля и блогера Анатолия Шария, сообщили 31 мая сразу несколько центральных украинских СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что в 2012 году, еще при президентстве Виктора Януковича, Шарий получил статус беженца в Литве. Тогда Шарий заявил, что он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него на Украине были фальсифицированы дела. Именно статус беженца от Литвы помог блогеру позже легализоваться в ЕС.

Сейчас сообщается, что Литва аннулировала Шарию все документы, соответствующее решение утверждено еще 10 мая. Правда, какими именно юридическими последствиями этот шаг грозит политическому деятелю, сейчас проживающему в Испании, не сообщается.

Напомним, что еще в феврале этого года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила Шарию о подозрении в государственной измене. Также его вызвали на допрос в качестве подозреваемого, а после того, как Шарий не явился, официально объявили в розыск. Правоохранители заявили, что будут добиваться экстрадиции блогера с территории ЕС.