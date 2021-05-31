Тюмень, 31 мая, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Тюмени зафиксированы ядовитые стоки со снежных полигонов, расположенных в районе Велижанского тракта и Воронинских горок. Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый Фронт».

Www.greenfront.su Один из тюменских полигонов

В середине мая 2021 года были отобраны пробы сточных вод. Лабораторный анализ показал, что в стоках, взятых в районе Воронинских горок, превышение предельно допустимых концентраций по аммоний-иону в два раза, свинцу — в 5,6 раз, хлорид-иону — в 3,9 раза, по железу — в 1,4 раза, натрию — в 3,1 раза.

«При этом, в районе Велижанского тракта кратность разведения тестируемой пробы, при которой вредное воздействие отсутствует, составляет четыре раза. А на снежном полигоне в районе Воронинских горок для отсутствия вредного воздействия кратность разведения тестируемой пробы — десять раз», — говорится в сообщении экоактивистов.

Результаты анализа лабораторных проб направлены в природоохранные ведомства с просьбой провести официальное обследование объектов и принять меры для устранения нарушений.