Калуга, 31 мая 2021, 18:15 — REGNUM Сегодня, 31 мая, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественном заседании научно-технического совета «Государственного научного центра Российской Федерации — Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского», посвященном 75-летию его образования. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии, которое состоялось в доме учёных, участвовали депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, руководители госкорпорации «Росатом», крупных научных, производственных и образовательных организаций, учёные, представители общественности, сотрудники и ветераны ФЭИ.

В Калужской области отметили 75-летие АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
В Калужской области отметили 75-летие АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Пресс-служба правительства Калужской области

АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» — один из ведущих научно-исследовательских центров госкорпорации «Росатом». Здесь были выдвинуты и реализованы идеи создания реакторов на быстрых нейтронах и реакторов с прямым преобразованием ядерной энергии в электрическую. Институт является мировым лидером в области использования жидких металлов в качестве теплоносителей в АЭС с быстрыми реакторами, судовых и космических ядерных энергетических установках, выполняет функции научного руководителя всех российских натриевых реакторов. Мировое признание получили работы учёных ФЭИ в области ядерной физики, ядерных энерготехнологий и ядерной безопасности. Здесь проводятся экспериментальные исследования в области ядерно-лазерной физики и физики плазмы, радиационного материаловедения, радиохимии и новых наукоемких технологий. На базе ФЭИ функционирует Российский учебно-методический центр по учету и контролю ядерных материалов, налажено производство изотопов и радиофармпрепаратов для медицинских целей. Отдел ядерной безопасности выполняет функции головного подразделения отрасли по методологическому обеспечению ядерной безопасности на всех этапах при изготовлении, транспортировке и переработке ядерного топлива. Учёные института ведут исследования по приоритетным направлениям, реализуют инновационные проекты, осуществляют сотрудничество с Российской Академией наук, вузами, научными организациями, конструкторскими бюро и предприятиями нашей страны, а также с национальными лабораториями и ведущими фирмами Америки, Европы, Азии и Африки. Научно-техническая деятельность ФЭИ проходит в кооперации с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейской организацией по созданию ракетоносителей (ЕОСР), Агентством по ядерной энергии (АЯЭ) и другими. Ведется активная работа с молодежью. В институте создан совет молодых ученых и специалистов, проводятся конкурсы, Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж». ФЭИ является активным участником ассоциации «Калужский кластер ядерных технологий». При поддержке общественного совета государственной корпорации «Росатом» реализован социально значимый проект «Образовательный портал «Атомная энергетика для школьников».

В Калужской области отметили 75-летие АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Пресс-служба правительства Калужской области
В Калужской области отметили 75-летие АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Пресс-служба правительства Калужской области
В Калужской области отметили 75-летие АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Пресс-служба правительства Калужской области

Основной задачей института на перспективу его генеральный директор Александр Тузов назвал необходимость «удержать набранный потенциал и постараться развить его в новых направлениях ядерных энергетических применений, ядерной медицины и фундаментальных поисковых исследований».

Приветствуя участников торжественного заседания, Владислав Шапша отметил большой вклад коллектива ФЭИ в развитие отечественной науки, подчеркнув, что их исследования легли в основу работы многих коллег, которые внедряют инновации в медицине, сельском хозяйстве, экологии и других областях. «Даже если бы в истории ФЭИ была бы только одна первая в мире атомная электростанция, это было бы уже много. Люди здесь работают талантливые, самоотверженные и поэтому за это время реализовано уже более 120 уникальных проектов. Уверен, что впереди у института новые открытия, новые достижения. И молодым ученым есть, на кого равняться», — заметил глава региона.