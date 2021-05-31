Калуга, 31 мая, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественном заседании научно-технического совета «Государственного научного центра Российской Федерации — Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского», посвященном 75-летию его образования. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии, которое состоялось в доме учёных, участвовали депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, руководители госкорпорации «Росатом», крупных научных, производственных и образовательных организаций, учёные, представители общественности, сотрудники и ветераны ФЭИ.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области отметили 75-летие АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» — один из ведущих научно-исследовательских центров госкорпорации «Росатом». Здесь были выдвинуты и реализованы идеи создания реакторов на быстрых нейтронах и реакторов с прямым преобразованием ядерной энергии в электрическую. Институт является мировым лидером в области использования жидких металлов в качестве теплоносителей в АЭС с быстрыми реакторами, судовых и космических ядерных энергетических установках, выполняет функции научного руководителя всех российских натриевых реакторов. Мировое признание получили работы учёных ФЭИ в области ядерной физики, ядерных энерготехнологий и ядерной безопасности. Здесь проводятся экспериментальные исследования в области ядерно-лазерной физики и физики плазмы, радиационного материаловедения, радиохимии и новых наукоемких технологий. На базе ФЭИ функционирует Российский учебно-методический центр по учету и контролю ядерных материалов, налажено производство изотопов и радиофармпрепаратов для медицинских целей. Отдел ядерной безопасности выполняет функции головного подразделения отрасли по методологическому обеспечению ядерной безопасности на всех этапах при изготовлении, транспортировке и переработке ядерного топлива. Учёные института ведут исследования по приоритетным направлениям, реализуют инновационные проекты, осуществляют сотрудничество с Российской Академией наук, вузами, научными организациями, конструкторскими бюро и предприятиями нашей страны, а также с национальными лабораториями и ведущими фирмами Америки, Европы, Азии и Африки. Научно-техническая деятельность ФЭИ проходит в кооперации с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейской организацией по созданию ракетоносителей (ЕОСР), Агентством по ядерной энергии (АЯЭ) и другими. Ведется активная работа с молодежью. В институте создан совет молодых ученых и специалистов, проводятся конкурсы, Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж». ФЭИ является активным участником ассоциации «Калужский кластер ядерных технологий». При поддержке общественного совета государственной корпорации «Росатом» реализован социально значимый проект «Образовательный портал «Атомная энергетика для школьников».

Основной задачей института на перспективу его генеральный директор Александр Тузов назвал необходимость «удержать набранный потенциал и постараться развить его в новых направлениях ядерных энергетических применений, ядерной медицины и фундаментальных поисковых исследований».

Приветствуя участников торжественного заседания, Владислав Шапша отметил большой вклад коллектива ФЭИ в развитие отечественной науки, подчеркнув, что их исследования легли в основу работы многих коллег, которые внедряют инновации в медицине, сельском хозяйстве, экологии и других областях. «Даже если бы в истории ФЭИ была бы только одна первая в мире атомная электростанция, это было бы уже много. Люди здесь работают талантливые, самоотверженные и поэтому за это время реализовано уже более 120 уникальных проектов. Уверен, что впереди у института новые открытия, новые достижения. И молодым ученым есть, на кого равняться», — заметил глава региона.