Варшава, , 18:13 — REGNUM Военные учения Войска Польского «Dragon-21» начинаются возле границ Белоруссии и России, сообщает 31 мая пресс-служба военного ведомства страны.

Заявлено, что основная фаза учений будет продолжаться с 2 по 18 июня и будет проводиться в наземном, воздушном, морском и кибернетическом пространстве.

В манёврах задействуют порядка 9,4 тыс. польских военных и 800 единиц техники.

Уточняется, что главными участниками военных учений станут 18-я и 16-я механизированные дивизии Войска Польского и подразделения «территориальной обороны», размещенные в восточной части Польши.

По заявлению польского руководства, главной целью этих учений является отработка совместных действий боевых соединений и войск территориальной обороны в ходе оборонительной операции.

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