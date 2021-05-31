Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Президент США Джо Байден, первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис, ее супруг и руководители вооруженных сил страны в день поминовения 31 мая возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

В этот день американцы вспоминают всех военных, павших при защите Соединенных Штатов.

Обращаясь к гражданам Байден призвал не забывать о доблести и самопожертвовании тех, кто отдал жизнь за страну в Ираке, Афганистане, Нормандии, Корее, Вьетнаме и других местах сражений.

Напомним, день поминовения жители США впервые отметили 30 мая 1868 года, отдав почести погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. В Балтиморе во время войны 1812 года между США и Великобританией был написан текст нынешнего американского гимна. С 1971 года День поминовения официально объявлен общенациональным выходным днем.