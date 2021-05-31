Киев, , 18:11 — REGNUM На саммит НАТО, проведение которого планируется 14 июня 2021 года, не будут приглашать Украину и Грузию, заявил 31 мая генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В этот раз формат с партнерами не предусмотрен», — уточнил глава НАТО.

Он допустил, что в следующий раз у стран-участниц альянса, возможно, будет больше времени и тогда НАТО проведет встречи на высоком уровне со своими партнёрами, «странами-аспирантами», как Грузия и Украина.

Столтенберг также призвал Тбилиси и Киев сфокусироваться на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, подчеркнув, что это самый лучший способ для евроатлантической интеграции.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая глава украинского МИДДмитрий Кулеба заявил, что не понимает, почему НАТО не может найти формат участия Киева в саммите альянса. До этого стало известно, что НАТО по сути «заморозило» вопрос Украины из-за истерии в Киеве по вопросу предоставления стране ПДЧ (плана действий по членству).