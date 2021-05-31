Камлупс, , 18:13 — REGNUM В память о погибших детях-индейцах премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал приспустить флаги на государственных зданиях, сообщает 31 мая CP24.

«В память о 215 детях, погибших в школе-пансионате в Камлупсе, и детях коренных народов, не вернувшихся домой, а также в память о выживших и их семьях, я попросил приспустить флаги на Башне Мира и на всех государственных зданиях» — написал Трюдо в Twitter.

Напомним, на территории школы в Камлупсе с помощью специальных геологических приборов были обнаружены детские останки представителей коренных народов. После этого граждане призвали проверить окрестности других школ-пансионатов для детей-индейцев.