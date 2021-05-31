Луганск, , 18:02 — REGNUM Здания школы № 4 им. Романа Салькова и детского сада «Берёзка» в городе Золотом-5 получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских боевиков сегодня, 31 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские боевики нанесли удары со стороны Золотого-4. Сейчас в Золотом-5 проводится фиксация последствий обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница ЛНР получила ранение при подрыве на украинском снаряде в городе Первомайске.

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