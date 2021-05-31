Москва, , 18:02 — REGNUM Свою оценку процедуре предварительного голосования (ПГ) партии «Единая Россия» дали губернаторы — секретари региональных отделений партии.

Прошедшее предварительное голосование «Единой России», по мнению наблюдателей и экспертов, отвечало главным принципам: это обновление, легитимность и конкурентность. Этому помог электронный формат процедуры — он доказал свое удобство и надежность. С ними согласны и губернаторы, которые возглавляют региональные отделения «Единой России».

В Курской области борьба была открытой и конкурентной. На предварительное голосование зарегистрировались как опытные политики, так и волонтеры, предприниматели, врачи, сообщил секретарь Курского регионального отделения «Единой России», губернатор Роман Старовойт.

«В течение недели с 24 по 30 мая куряне могли сделать свой выбор и поддержать участников партийной процедуры для последующего выдвижения кандидатами в Государственную и Курскую областную Думы. Мы надеемся, что победители голосования, которые будут выдвинуты кандидатами от партии на сентябрьских выборах, успешно и эффективно включатся в командную партийную работу со своими идеями», — сказал он.

В Магаданской области местные жители очень активно участвовали в процедуре. Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Сергей Носов поблагодарил избирателей за включение в «важный для региона политический процесс».

«Мы с вами вместе проголосовали за тех людей, кто наиболее достоин представлять наш регион на выборах в Государственную Думу. Позиция, которую вы выразили в ходе предварительного голосования — свидетельство вашей поддержки курса на созидание, изменение жизни Колымы к лучшему», — подчеркнул он.

В Тамбовской области предварительное голосование «Единой России» проводилось в смешанном формате.

«Для большинства муниципалитетов области онлайн формат применялся впервые и завоевал популярность у жителей. Об этом свидетельствует и число зарегистрированных пользователей, и количество проголосовавших. Тамбовская область показала один из самых высоких результатов явки среди субъектов страны. Активность жителей объясняется и активностью самих кандидатов», — рассказал секретарь Тамбовского регионального отделения «Единой России», губернатор Александр Никитин.

Он добавил, что по итогам голосования региональный оргкомитет не зафиксировал ни одного нарушения, подчеркнув, что все его этапы «были абсолютно прозрачны для избирателей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах ещё и очно на избирательных участках. Вечером 30 мая, сразу после завершения процедуры по всей стране, четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.