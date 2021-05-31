31 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили указ о создании президентского университета, подписанный Владимиром Зеленским. Высшее учебное заведение будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности украинского государства.

Мирослава Романенко, , 18:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности украинского государства. Соответствующий документ украинский лидер подписал во время форума «Украина 30», сообщает 31 мая «112 Украина». По словам президента Украины, в учебном заведении будут готовить специалистов по информационной и кибернетической безопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, а также по аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

Погремушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. В одном месте соберут лучших преподавателей и будут учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в самых актуальных направлениях», — сказал Зеленский.

Новость обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Страна.ua». Многие из комментирующих восприняли университетский проект Зеленского сквозь коррупционную призму, указав на то, что президентский университет, по их словам, будет поводом «освоить» более семи миллиардов гривен.

«Ну, с «людьми будущего» всё понятно, что будем делать с людьми нынешними?» — спросил Олег Валентинович.

«Зеленский всех научит жить без мозга», — иронизирует Илья К.

«То просто его старший ребенок (дочь) в этом году оканчивает школу. Со слов первой леди, дочка приняла решение учиться дальше на Украине. Ну, а где, как не в президентском, возможно, и имени Зеленского, универе», — добавил Борис К.

«Ну, у нас Ющенко уже «построил» «больницу будущего», — добавила Наталия К.

«Институт будущего — это институт роботов. Так, нужно не преподавателей собирать, а механиков…» — отметила Наталья Ж.

«А учить их будут люди из прошлого», — пишет Виктория П.

«Новое отмывании денег с бюджета? Типа, всё для людей…» — предположил Александр А.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме «Украина 30. Образование и наука» President.gov.ua

«Зеленский как инопланетянин — не в то время родился, не в том времени живёт! Отсюда и все его проекты не для людей, живущих здесь и сейчас!!!» — написал Виктор Ю.

«Университет будущего в стране, которая летит в прошлое.‍ Гениально», — отметил Егор Р.

«Университет будущего», который желает создать Зеленский для обучения «профессиям будущего», — это лишь попытка украсть у государства 7 миллиардов под очередную его красивую, но пустую «фишечку». Тебе нужны специалисты для государства? Отбери лучших и оплати им обучение в лучших вузах мира с обязательством вернуться в Украину и служить государству. Для Украины это будет гораздо дешевле, но гораздо полезнее», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Отметим, как сообщает «112 Украина», 31мая министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что на строительство президентского университета планируется потратить 7,2 млрд гривен.