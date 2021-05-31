Москва, , 17:56 — REGNUM Зарубежные оппоненты РФ в преддверии выборов в Госдуму используют экстремистские силы, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Иностранные оппоненты не стесняются использовать в своих деструктивных целях экстремистов всех мастей, используют любые средства для расшатывания политической стабильности Российской Федерации, для сдерживания нашей страны, создания нам искусственных трудностей», — сказал политик на заседании комиссии в понедельник.

В том числе в ход идут такие методы, как попытки разжигания сепаратизма, межнациональной, межрелигиозной розни и иные экстремистские направления, отметил он.

«В канун формирования Государственной думы нового созыва, в период проведения и подготовки сентябрьских парламентских выборов эти (зарубежные) центры заранее планировали оказать содействие своим ставленникам, в том числе тем из них, кто ранее уже на практике проявил себя в совершении действий экстремистского характера», — цитирует слова парламентария ТАСС.