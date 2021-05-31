Брюссель, , 17:55 — REGNUM Совет Евросоюза одобрил внесение изменений в регламент визовой информационной системы (VIS), используемой для обмена визовыми данными между странами Шенгенского соглашения. Об этом сообщается 31 мая на сайте Совета ЕС.

Как отмечается, изменения направлены на дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочных виз и должны помочь выявлять нарушителей миграционных правил и лиц, которые могут представлять угрозу для безопасности.

Новые правила предусматривают, в частности, взятие отпечатков пальцев у получателей виз начиная с шестилетнего, а не двенадцатилетнего возраста, как в настоящее время. Фотографии будет необходимо делать при подаче заявления, что будет распространяться и на детей до шести лет. Перед выдачей визы будет проводиться расширенная проверка биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции.

Кроме этого, в базу VIS предлагается вносить информацию не только о краткосрочных, но и о долгосрочных визах, а также видах на жительство. На сегодняшний день общеевропейской базы таких данных нет.

После решения Совета ЕС внесение поправок в VIS должен одобрить Европейский парламент.