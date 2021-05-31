Барселона, Испания, , 17:53 — REGNUM Каталонская «Барселона» 31 мая на официальном сайте клуба объявила о переходе 32-летнего форварда «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро. «Сине-гранатовые» подписали контракт с аргентинцем до конца сезона 2022/23.

Аргентинский форвард перешел в «Манчестер Сити» 28 июля 2011 года из мадридского «Атлетико» за 40 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает Агуэро в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Агуэро принял участие в двенадцати матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и результативной передачей. В семи матчах Лиги чемпионов УЕФА футболист забил два гола.

В ближайшее время «Барселона» объявит о трансфере 20-летнего центрального защитника сборной Испании Эрика Гарсии.