Миссисаг, , 18:14 — REGNUM В Канаде 30 мая загорелся ресторан в Миссисаги, экстренные службы продолжают бороться с пожаром второй категории второй день, сообщает 31 мая CP24.

Не смотря на то, что служба пожарной безопасности прибыла быстро, огонь сумел распространиться и в задние уже нельзя было попасть. Более того, крыша здания быстро обвалилась.

Отмечается, что никто не пострадал.

На данный момент причина возгорания не установлена, но известно, что ущерб оценивается в $500 тыс.

Напомним, в апреле житель Канады спас из горящего дома двоих детей.