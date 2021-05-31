Великий Новгород, , 18:10 — REGNUM В Новгородской области спустя 24 года осудили киллера, который в свои 17 лет убил предпринимателя. Будучи уже 41-летним, мужчина услышал приговор, но был освобожден от отбывания наказания за истечением сроком давности. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Заказное убийство 38-летнего предпринимателя из Великого Новгорода было совершено 14 марта 1997 года в подъезде одного из домов. Как установило следите, убили его за отказ платить криминальным структурам за «крышевание» бизнеса.

Спустя 24 года следователям совместно с коллегами из УМВД по Новгородской области удалось установить мотив, а также личности заказчика и исполнителей убийства. Ими оказались жители Великого Новгорода: ранее судимый 62-летний мужчина и 41-летний осужденный, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за другие преступления.

«В связи с тем, что 41-летний обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, — уточнили в ведомстве. — Судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако суд освободил его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности».