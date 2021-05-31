31 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 18:13 — REGNUM После восстановительного роста в понедельник, 24 мая, рынки всю неделю находились в боковике. Инвесторы продолжали ждать данные по инфляции, безработице и официальную реакцию ФРС и ЕЦБ на них. В этом контексте инвесторы и далее будут оценивать бумаги стоимости против бумаг роста, а также бумаги компаний, бизнес которых ориентирован на завершение пандемии в отличие от«карантинных» бумаг. Последнее стало актуальным ввиду улучшения ситуации с новыми случаями заражений в Индии, а также продолжающейся вакцинацией населения.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в частности, в рамках этой тенденции даже пользователи Reddit вспомнили про бумаги предбанкротной сети кинотеатров AMC, которые достигли нового максимума.

Одновременно с этим нефтяные котировки опять подобрались к максимумам. Нефть замерла на высоком уровне в ожидании встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе во вторник, 1 июня. Поддержке котировок также способствовало отсутствие новостей о возможном прогрессе в переговорах с Ираном по ядерной сделке, отчёты инвестбанков о её незначительном влиянии, а также сильное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю (сокращение составило 9 млн баррелей по всем позициям, против среднего изменения около 3 млн баррелей).

Рынок труда в США продолжает восстановление. Первичные заявки на пособия по безработице упали на 9% до 406 тыс. за неделю, при этом наблюдалось и падение вторичных заявок на 2,5% до 3,6 млн (данные с задержкой на одну неделю по сравнению с первичными заявками). Но безработица в расширенной пандемийной программе выросла на 1% до 5,2 млн человек (данные отстают на неделю от вторичных заявок).

В то же время в мире успешно идёт вакцинационная кампания. Среди взрослого населения (18+) хотя бы одной дозой привито: 62,6% — в США, 74,5% — в Великобритании, 44% — в странах ЕС, 17% — в Индии. Темп вакцинации в Европе снизился на уровень ниже 18% в месяц, поэтому мы ожидаем здесь резкого уменьшения вакцинирования в ближайшие недели по аналогии с другими странами. В Индии темп вакцинации увеличился почти в два раза до 7,5% населения в месяц.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

В инвестсообществе продолжается дискуссия по поводу замещения золота криптовалютами. Мы отмечаем, что тогда криптовалюта должна удовлетворять как минимум условию ограниченности эмиссии (по аналогии с ограниченными запасами золота) и ликвидности. Пока первому требованию удовлетворяет биткоин (в отличие от эфира). А вот второе условие — под вопросом, так как власти всех стран в мире начинают ужесточать регулирование, что может подорвать ликвидность актива.

Инвесторы ждут новых данных по инфляции. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 3 б. п. до 1,59%, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию по поводу глобальной макростатистики, в том числе по инфляции. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства США на прошедшей неделе в объёме $38 млрд не оказали существенного влияния на рынок. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также снизилась на 5 б. п. до 2,34% за неделю, спрэд cузился до уровня 0,75%.

Компании продолжают публиковать отчетность интересную рынкам. Так, Macy’s и L Brands порадовали инвесторов, зато Nordstrom их огорчил. За прошедший квартал Nordstrom особенно выделился в негативном свете, поскольку даже при выплатах стимулов американцам не смог показать операционную прибыль — EBIT маржа — 3% по сравнению с улучшением маржинальности относительно 2019 года у Macy’s и LBrands.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

На этой неделе финансовые результаты опубликуют следующие компании: Splunk, Crowdstrike. Инвесторы будут внимательно следить за результатами встречи ОПЕК+, чтобы узнать, будет ли подтверждён текущий график восстановления добычи. Из макроданных внимание стоит обратить на данные PMI и уровень безработицы в США и Европе, так как они могут стать отправной точкой для решений монетарных властей по сворачиванию стимулов наряду с данными по инфляции через неделю.