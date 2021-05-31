Москва, , 17:43 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил пожарных и спасателей, работающих в столице, за мужество и профессионализм.

«Ежедневно в столице дежурят более 1,5 тысяч пожарных и спасателей. Спасибо вам за мужество и профессионализм!» — написал мэр на странице «ВКонтакте».

Собянин напомнил, что 31 мая 1804 года император Александр I подписал указ о создании в Москве профессиональной пожарной охраны.

По словам мэра, среди московских пожарных есть специалисты, которые посвятили своему делу всю жизнь. Также в городской службе «довольно много трудовых династий». Например, начальник отряда Иван Перуха отработал около 40 лет, пожарными служат его сын и дочь.