Нижний Новгород, , 17:43 — REGNUM Прививку от коронавируса сделали 350 тысяч жителей Нижегородской области, передают региональные СМИ сегодня, 31 мая.

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При этом, как отмечают в Министерстве здравоохранения региона, нижегородцы вакцинируются всё более активно. Так, только за последние две недели привились около 50 тысяч местных жителей.

Также стало известно о том, что после прививки от коронавируса в Нижегородской области не зафиксировано ни одного тяжелого осложнения или летального исхода.