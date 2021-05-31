Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM За последние семь месяцев количество жителей Нижегородской области, которых устраивает жизнь их семей, удвоилось — с 22,5% до 45%. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами социологической платформы «Есть мнение».

На вопрос о том, в какой мере их устраивает жизнь, которую ведут их семьи, 11% респондентов ответили «устраивает» и еще 34,6% — «скорее устраивает».

Тех, кого текущее положение их семей не устраивает совсем, оказалось 19,6% — это исторический минимум. А тех, кого скорее не устраивает — 34,8%

Стабильным осталось и количество оптимистов, смотрящих в будущее с уверенностью — 10,7% участников опроса, а также тех, кто оценивает ситуацию спокойно, но без иллюзий — 29,9%.

Немного меньше стало пессимистов, причем как радикальных — 21%, так и умеренных — 22,1%. Зато количество тех, кто живет одним днем, достигло 16,3%.