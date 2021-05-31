Белгород, 31 мая 2021, 17:46 — REGNUM Центр информационной безопасности молодёжи и психологической помощи предложил создать 31 мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Структура должна выявлять деструктивный контент в социальных сетях и помогать пострадавшим от него детям. Руководитель региона также потребовал информацию о занятости каждого ребёнка летом.
Вячеслав Гладков считает, что не стоит просто фиксировать проблемы детей. Специалистам Центра информационной безопасности молодёжи и психологической помощи, а это должны быть IT-специалисты, психологи и социологи, необходимо сопровождать каждую проблемную семью. Деструктивный контент в соцсетях следует не только выявить, но и защитить пострадавших от него детей.
Системные решения представят Вячеславу Гладков в ближайшее время. Расширенная комиссия по безопасности детей пройдёт уже на следующей неделе в Волоконовке.