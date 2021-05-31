Белгород, , 17:46 — REGNUM Центр информационной безопасности молодёжи и психологической помощи предложил создать 31 мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Структура должна выявлять деструктивный контент в социальных сетях и помогать пострадавшим от него детям. Руководитель региона также потребовал информацию о занятости каждого ребёнка летом.

Вячеслав Гладков считает, что не стоит просто фиксировать проблемы детей. Специалистам Центра информационной безопасности молодёжи и психологической помощи, а это должны быть IT-специалисты, психологи и социологи, необходимо сопровождать каждую проблемную семью. Деструктивный контент в соцсетях следует не только выявить, но и защитить пострадавших от него детей.

«56% белгородских школ на сегодняшний день имеют в штате педагога-психолога. 72% школ реализуют образовательные программы в области профилактики ДТП. На единый детский телефон доверия за пять месяцев поступило 355 звонков. Но это всего лишь «сухие» цифры красивого доклада. По факту беда! По информации департамента образования, только 23% белгородских детей умеют уверенно плавать. А кто занимается остальными? Мы для кого строим бассейны? В регионе 64 организованные пляжные зоны, а у нас ещё до старта сезона два трагических случая на воде. Необходимо осуществлять качественный контроль! Мне нужна информация о занятости каждого ребёнка в летний период. Терпеть детскую смертность я не собираюсь!», — написал врио на своей странице в социальной сети.

Системные решения представят Вячеславу Гладков в ближайшее время. Расширенная комиссия по безопасности детей пройдёт уже на следующей неделе в Волоконовке.