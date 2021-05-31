Всеволожск, Ленинградская область, , 18:05 — REGNUM Житель Ленинградской области, который публично, на глазах свидетелей выстрелил в свою жену и зарубил ее насмерть топором, предстанет перед судом. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Следователи завершили расследование дела об убийстве у маникюрного салона в торговом центре в городе Всеволожск Ленинградской области 36-летней женщины, которая стала жертвой своего 52-летнего супруга. 11 ноября 2020 года мужчина пришел к ней на работу в салон, которым владела женщина, выяснять отношения. В ходе возникшей перепалки сначала несколько раз выстрелил в лицо из травматического пистолета, а затем несколько раз ударил топором по голове. Женщина погибла на месте.

«В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

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