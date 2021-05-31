Первомайск, 31 мая 2021, 17:38 — REGNUM Осколочное ранение получила жительница города Первомайска (ЛНР) при детонации боеприпаса ВСУ, сообщили 31 мая в пресс-службе управления Народной милиции республики.
Мирная жительница республики 1959 г.р. проводила земельные работы на окраине Первомайска. В результате детонации боеприпаса, выпущенного украинскими боевиками во время обстрела 12 мая, она получила осколочное ранение.
Раненую госпитализировали в центральную горбольницу.
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