Москва, , 17:36 — REGNUM Стремление США и стран Запада сохранить своё господство над миром ведёт к росту межгосударственных конфликтов и ослабляет всю систему обеспечения международной безопасности, заявил 31 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По его мнению, «стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности».

В частности, «все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала».

«В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — рассказал Николай Патрушев.

При этом он отметил, что некоторые государства уже открыто провозгласили Россию угрозой и своим военным противником.

Также секретарь СБ РФ напомнил об использовании рядом государств двойных стандартов не только в политике и экономике, но и в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркоторговлей и организованной преступностью.

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