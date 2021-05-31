Москва, , 17:36 — REGNUM 23-летний нидерландский атакующий полузащитник московского «Спартака» Гус Тил, выступавший в минувшем сезоне за немецкий «Фрайбург» на правах аренды, продолжит карьеру в Нидерландах. Футболиста на один сезон возьмет в аренду «Фейеноорд». Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В прошедшем сезоне, выступая за «Фрайбург», Тил принял участие в семи матчах немецкой Бундеслиги. Суммарно на поле провел 120 минут.

Гус Тил перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из АЗ (Алкмар) за 18 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает нидерландца в 6 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.

Футболист дебютировал за сборную Нидерландов 26 мая 2018 года в рамках товарищеской встречи со сборной Португалии (3:0). Тил вышел на поле на 78-й минуте, заменив флангового защитника Кенни Тете.