Екатеринбург, , 17:46 — REGNUM В Екатеринбурге взыщут с бывшего начальника районного отдела судебных приставов Николая П. 895 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

П. ранее признали виновным в получении взятки. Суд установил, что обвиняемый получил денежное вознаграждение за бездействие: экс-начальник не должен был исполнять требования, содержащиеся в исполнительных листах, и отказаться от принятия мер к принудительному исполнению решений суда. Между тем, от приставов требовалось обеспечить вынос автомоечного комплекса и нестационарного объекта, а также демонтаж и утилизацию павильонов «Овощи-фрукты».

П. дали пять лет колонии строгого режима и запретили пять лет занимать должности в органах власти. Прокуратура обратилась с иском с требованием взыскать в доход государства 895 тыс. рублей с виновного. «Суд наложил арест на земельный участок, принадлежащий осужденному», — сообщили в надзорном ведомстве. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили за коррупцию бывшую замглавы свердловского УФССП.

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