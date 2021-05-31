Рязань, , 17:33 — REGNUM В Рязанской области 31 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 46 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста новых носителей инфекции за сутки составил 0,19%. Всего в Рязанской области выявлено 29 266 носителей коронавируса. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 12 095 человек. Выздоровел 27 791 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 528 пациентов, новых случаев за сутки не зафиксировано.