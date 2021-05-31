Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует затронуть вопрос прав человека на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об это глава Белого дома заявил журналистам 30 мая во время выступления в Делавэре.

«Через несколько недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным и заявлю, что США не намерены бездействовать, не намерены позволять нарушать права человека», — сказал Байден и добавил, что этот вопрос он уже обсуждал во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Как сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Как сообщили в администрации президента США, Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине, кибератаки, новое ядерное оружие и другие острые темы. Также в Белом доме отметили, что встреча будет направлена на восстановление дружественных отношений между США и Россией.