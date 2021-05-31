Москва, , 17:30 — REGNUM Надуванием рейтинга назвал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова об автомобиле Aurus на водороде.

«Мантуров дурит… надувная свой рейтинг», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

Он обратил внимание на трудности с эксплуатацией новинки в России.

«Водородных заправок не только нет в РФ в природе, но и нет ни соответствующих стандартов, ни технических регламентов, в отличие, например, от Южной Кореи, где авто с водородными двигателями уже выпускаются серийно и есть сеть заправок», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минпромторга Мантуров заявил, что Aurus на сегодняшний день является единственным (в своем классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе.

31 мая начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat в Елабуге в Татарии.

Читайте также: Путин запустил в Елабуге линию производства автомобилей Aurus