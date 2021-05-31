Брюссель, , 17:30 — REGNUM Об ограничении доступа белорусским представителям в штаб-квартиру НАТО сообщил 31 мая журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Говоря о мерах безопасности, работа над которыми ведётся в НАТО, Столтенберг сказал, что руководство решило «ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что ситуация в Белоруссии будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел и министров обороны НАТО завтра, 1 июня.

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