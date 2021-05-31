Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Болельщики, чьи билеты на матчи ЕВРО-2020 в результате прошедшей в мае 2021 года жеребьевки были аннулированы, а средства за них возвращены, получат приоритет при покупке оставшихся билетов, в том числе на матчи первенства в Петербурге. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге.

Как уточнили в оргкомитете, в продажу поступит «небольшая порция» билетов.

«Это стало возможным в результате переноса ряда матчей из Бильбао и Дублина в Севилью и Санкт-Петербург, возврата билетов, увеличения вместимости стадионов и выпуска билетов на места с ограниченным обзором», — уточнили в пресс-службе.

Так, в 15:00 мск 1 июня в продажу поступят билеты на матчи в Санкт-Петербурге и Севилье. Они в первую очередь будут предложены и доступны в приоритетном порядке в течение 24 часов тем болельщикам, билеты которых на матчи в Бильбао и Дублине ранее были аннулированы и которым были возвращены деньги.

«Все обладатели аннулированных билетов получат электронное письмо с информацией о процессе покупки», — пояснили в оргкомитете.

Со 2 июня оставшиеся билеты на матчи в Петербурге и Севилье будут выставлены в продажу для всех остальных. Кроме того, в порядке очереди будут доступны оставшиеся билеты на матчи в Будапеште.

А с 4 июня болельщикам, билеты которых были аннулированы в ходе жеребьевки в мае 2021 года, будет дана возможность приобрести билеты на матчи в других городах проведения ЕВРО-2020, появившиеся в связи с возвратом билетов, увеличением вместимости стадионов и выпуском в продажу билетов на места с ограниченным обзором.

«Поскольку количество билетов очень ограничено, билеты не могут быть гарантированы. Для обладателей аннулированных ранее билетов продажа будет организована в порядке очереди», — указали в пресс-службе.

Отметим, что билеты на матчи ЕВРО 2020 можно приобрести только на билетном портале УЕФА.