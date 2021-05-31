Кемерово, , 17:23 — REGNUM В Кемеровской области открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь прививку можно сделать в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В специально оборудованном помещении работает медицинская бригада в составе врача-терапевта и медсестры, а также администратора Кемеровской городской клинической поликлиники №5 имени Л.И. Темерхановой», — уточнили в минздраве региона.

Как рассказал директор регионального центра спортивных сооружений Владислав Нефедов, те, кто поставит в этом прививочном пункте оба компонента, получит сертификат на одно бесплатное посещение ледового дворца «Кузбасс».

Отметим, что всего в Кузбассе работает 138 стационарных и 50 мобильных пунктов вакцинации, а также семь передвижных прививочных пунктов в ТЦ.