Бишкек, , 17:22 — REGNUM Проблему доставки в Киргизию очередной партии китайской противокоронавирусной вакцины «Sinopharm», возможно, удастся решить уже в ближайшее время. Об этом заявила директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, пишут киргизские СМИ.

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По ее словам, республике может помочь в этом Детский фонд ООН, с чиновниками которого пытается договориться министр здравоохранения Киргизии.

Ишенапысова отмечает, что ЮНИСЕФ уже подтвердил готовность помочь, но чтобы привезти вакцину в Киргизию, нужно уточнить данные по поставке — количество упаковок и вес груза.

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