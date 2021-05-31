Кострома, 31 мая, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Костромичка обязала ярославское ритуальное агентство переделать фото на надгробии умершего брата через суд. Об этом сообщает пресс-служба Димитровского районного суда города Костромы.

Наталья Диева Надгробия

Истец указала, что заказала изображение усопшего на камне в ярославской фирме, имеющей филиал в городе Костроме. Для этого она передала в агентство несколько фотоснимков брата, чтобы художник смог лучше отобразить внешность усопшего. В их числе была фотография мужчины в ведомственной форме. Заказчица просила мастеров, чтобы они изобразили родственника в гражданской одежде.

Однако мастера выгравировали на камне портрет мужчины в форме сотрудника органов внутренних дел в «слишком молодом возрасте». Погоны на изображении не соответствовали специальному званию, которое имел брат истца в период службы.

Рассматривая требования, суд учел, что представители ритуального агентства подписали договор, но не составили акт приёма-передачи фотографий усопшего. Наличие этого документа исключило бы ошибку с изображением.

В итоге суд принял сторону потребителя и обязал ярославского предпринимателя переделать изображение на памятнике. Представители ритуального агентства обжаловали решение Дмитровского районного суда в Костромском областном суде, но приговор был оставлен без изменения. Решение вступило в законную силу.