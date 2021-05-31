Нью-Йорк, США, , 18:52 — REGNUM У пациентов, перенесших COVID-19, вырабатывается сильный иммунитет против коронавируса в течение года после заражения, а вакцина его только повышает, выяснили ученые из Университета Рокфеллера в США.

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Ученые проводили исследования, в ходе которых наблюдали за эволюцией изменчивых молекул в крови пациентов с COVID-19. Выяснилось, что после выздоровления клетки остаются защищены даже от новых штаммов коронавирусной инфекции.

В исследованиях участвовали 63 пациента, у 23 из которых выработался после вакцины Moderna или Pfizer особенно устойчивый иммунитет к таким штаммам SARS-CoV-2, как те, которые впервые были идентифицированы в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, естественное прохождение болезни от заражения коронавирусом является самым надёжным источником иммунитета. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. ВернадскогоВладимир Оберемокна телеканале «Россия 24».