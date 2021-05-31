Москва, , 17:17 — REGNUM Госдума на заседании 1 июня может принять закон о газификации домовладений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Во втором чтении, а скорее всего будет рассмотрен во втором и в третьем чтении законопроект, направленный на газификацию, чтобы каждый житель нашей страны мог подключиться к газовым сетям», — заявил Жуков.

Он напомнил, что о необходимости газификации говорил президент РФ в рамках послания Федеральному собранию.

Читайте также: Мишустин поручил сделать подключение газа понятным и доступным

В России бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до семи кубических метров в час, сообщили ранее в «Газпром межрегионгазе».

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки о газификации поступили в комитет Госдумы по энергетике