Москва, , 17:17 — REGNUM Руководитель селекционного отдела московского ЦСКА Андрей Мовсесьян сообщил об интересе к 23-летнему хорватскому центральному полузащитнику Кристияну Бистровичу со стороны клуба из Чемпионшипа. При этом «красно-синие» готовы рассмотреть лишь вариант с арендой футболиста.

Хорватский футболист перешел в ЦСКА из «Славена Белупо» 12 января 2018 года за 500 тысяч евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает Кристияна Бистрович в 2,5 миллиона евро. Контракт футболиста с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Бистрович принял участие в 14-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В «Касымпаше», за которую хорват выступал на правах аренды, Бистрович сыграл в 20-ти матчах турецкой Суперлиги и отдал четыре результативные передачи.

По итогу сезона футбольный клуб «Касымпаша», набрав 46 очков, занял четырнадцатое место в турнирной таблице Суперлиги.